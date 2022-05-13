Гинцбург сообщил о начале исследований новой вакцины против COVID-19 Гинцбург: начались исследования новой вакцины от COVID-19, негативных реакций нет

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В России начались исследования новой вакцины против коронавирусной инфекции на основе вирусоподобных частиц. Препарат разработали специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об этом рассказал РИА Новости директор центра Александр Гинцбург. По его словам, несколько добровольцев уже получили вакцину, негативных реакций у них нет.

Начались. Уже несколько человек привили. Никаких абсолютно негативных реакций на введение вакцины не было. На основании этого можно сказать, что все хорошо, — сказал Гинцбург.

Он также рассказал о сложностях с набором добровольцев, у которых были бы отрицательные показатели по антителам к COVID-19. Скрининг прошли несколько сот человек, однако прививки делают только тем, у кого антитела отсутствуют.

Новая вакцина против коронавируса предполагает двукратное введение с паузой в три недели. При этом оба компонента нового препарата одинаковые, в отличие от «Спутника V».

В апреле Гинцбург анонсировал испытания препарата на основе моноклональных антител от COVID-19. Все участники первой фазы испытаний — здоровые добровольцы. Срок наблюдения за ними составит один месяц. В случае успеха будет получено разрешение на вторую стадию, в рамках которой препарат предполагается проверить уже на пациентах с коронавирусной инфекцией. После этого ожидается регистрация препарата Минздравом.