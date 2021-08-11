Гинцбург рассказал о влиянии вакцинации на беременных

Директор центра им. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург рассказал, как вакцинация беременных женщин влияет в дальнейшем на зародыш внутри. Специалист отметил, что антитела матери, которые вырабатываются после прививки, передаются и малышу. Об этом пишет «Интерфакс».

Антитела, которые передаются новорождённому ребенку — эту единственная защита новорождённого до шести-семи месяцев. Антитела матери защищают его от возможного заражения возбудителем COVID-19, — сказал специалист.

Стоит заметить, что вакцинация будущих мам началась в России в июле. В основном, беременные женщины прививаются первой российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Она была зарегистрирована год назад, 11 августа 2020 года. С 18 января она применяется для массовой вакцинации населения.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что ситуация с коронавирусом в РФ стабилизировалась, однако остаётся напряжённой.