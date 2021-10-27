Гинцбург рассказал, как можно защититься «Спутником V» на 100%

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил РИА Новости, что иммунизация «Спутником V», а затем ревакцинация назальным препаратом, вероятно, обеспечит защиту не только от тяжёлого течения COVID-19, но и от заражения коронавирусом в принципе.

Мы предполагаем, что такой иммунитет будет стерильным, то есть вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот, — рассказал Гинцбург.

Эксперт при этом отметил, что данные надо будет изучать в ходе клинических испытаний. Гинцбург также добавил, что при использовании назальной вакцины образуется независимый барьер для проникновения вируса в организм человека на уровне местного иммунитета в области «входных ворот» вируса.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал людей, которые выступают против вакцинации. Соответствующий пост появился на его официальном Telegram-канале. Поводом стал тот факт, что противники прививок от коронавируса подали в суд за агитацию в поддержку вакцинации.

Он добавил, что обязательная вакцинация не означает отказ государства от ответственности. Мясников пояснил, что в редких, но реальных случаях проявления побочных эффектов власти полностью компенсируют в «реальных цифрах» последствия для граждан.