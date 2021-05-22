Гинцбург оценил последствия постковидного синдрома у привитых

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Россияне, сделавшие прививку от коронавируса, но заразившиеся им, будут иметь минимальные последствия от перенесённой инфекции. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает ТАСС.

Весь процесс заболевания происходит на уровне носоглотки, а постковидный синдром возникает, когда возбудитель опускается в лёгкие или разносится по всему организму, — отметил он.

Также Гинцбург указал, что россияне, сделавшие две дозы «Спутника V», имеют минимальный шанс заразиться смертоносной инфекцией. Это может произойти только в двухнедельный срок после получения второго компонента, поскольку иммунитет у человека ещё не сформировался.

Ранее стало известно, что вакцина от коронавируса «Спутник V» является одной из лучших и востребованных в мире. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. По словам премьера, препарат зарегистрирован почти в 70 странах мира, так как он доказал свою безопасность и эффективность.