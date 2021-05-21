Мишустин назвал «Спутник V» одной из лучших вакцин в мире

https://static.news.ru/photo/e6b103c8-badf-11eb-9d2f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» является из одной из лучших и востребованных в мире. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, передаёт ТАСС.

По словам премьера, препарат зарегистрирован почти в 70 странах мира, так как он доказал свою безопасность и эффективность.

Можно уже точно абсолютно официально сказать, что «Спутник V» — одна из самых лучших, востребованных вакцин в мире, — подчеркнул Мишустин.

Он добавил, что россияне могут сейчас сделать прививку совершенно бесплатно. Глава кабмина призвал всех соотечественников пройти вакцинацию.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что уровень защиты, который даёт вакцина от коронавируса российского производства, достигает 97%. По его словам, Россия стала первой страной в мире, которая разработала и начала производить вакцину. Речь идёт о препаратах научного центра имени Гамалеи и новосибирского центра «Вектор». Глава государства также выразил уверенность, что сотрудничество по препарату с AstraZeneca даст хороший результат.

Кроме того, президент России Владимир Путин отметил, что всё большее количество людей изъявляет желание вакцинироваться российским препаратом «Спутник V». При этом речь идёт не только о гражданах страны, но и о зарубежных партнёрах.