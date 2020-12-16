Путин отметил высокий уровень защиты российской вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/89bdbf30-404b-11eb-9178-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Уровень защиты, который даёт вакцина от коронавируса российского производства, достигает 97%, сообщил президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции.

По его словам, Россия стала первой страной в мире, которая разработала и начала производить вакцину. Речь идёт о препаратах научного центра имени Гамалеи и новосибирского центра «Вектор».

И у нас хорошая вакцина: и безопасная, и эффективно действующая — 95 с лишним процентов, под 96–97% уровень защиты, говорят специалисты, — отметил он.

Глава государства также выразил уверенность, что сотрудничество по препарату с AstraZeneca даст хороший результат.

Наши коллеги иностранные, слава богу, тоже повернулись к нам лицом и готовы к сотрудничеству там, где что-то у них не получается. Вот англо-шведская компания AstraZeneca вместе с нами готова работать, подписывает соответствующее сейчас соглашение, — рассказал Путин.

Президент подчеркнул, что очень радует, когда специалисты на таком высоком уровне объединяют усилия, в том числе с российскими коллегами. Он выразил уверенность, что результат будет хорошим не только для россиян, но и для всего мира.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что комбинация двух вакцин от коронавируса может повысить общую эффективность препаратов. Так он прокомментировал возможное применение российской вакцины «Спутник V» в сочетании с вакциной, разработанной британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca.

Как писал NEWS.ru, ранее российский лидер заявил, что Россия встретила проблему пандемии коронавируса достойно и отчасти лучше других стран.

Кроме того, он отметил, что отечественная система здравоохранения в условиях пандемии COVID-19 оказалась эффективнее, чем медицина в других странах.

15 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцину от коронавируса доставили во все регионы России. По его словам, во всех субъектах развёрнуты 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии препарата для распределения. Российский кабмин уже получил логистические паспорта готовности к вакцинации во всех регионах. На следующий день российская биотехнологическая компания Biocad приступила к поставкам вакцины «Спутник V» от COVID-19 для проведения масштабной вакцинации на территории страны.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори.