Путин рассказал о высоком спросе на российскую вакцину

https://static.news.ru/photo/07bcbca6-97a9-11eb-98fe-96000091f725_660.jpg Фото: Hamza Turkia/XinHua/Global Look Press

Всё большее количество людей изъявляют желание вакцинироваться от коронавируса российским препаратом. Об этом заявил президент Владимир Путин.

При этом, дал понять он, речь идёт не только о гражданах страны, но и о зарубежных партнёрах. Причём, по его словам, катализатором популярности стала прививочная кампания.

По мере этой кампании прививочной всё больше и больше людей хотят сделать эту прививку, — сказал Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

На данный момент в России разработано три препарата. Это «Спутник V», «ЭпиВакКорона», а также «КовиВак». За рубеж осуществляются поставки первой из них. Причём, ряд договорённостей предусматривают локализованное производство препарата.

В Армению доставят первую партию вакцины «Спутник V», по словам Пашиняна, доставят 8 апреля. Она будет состоять из 15 тысяч доз, однако республике нужно больше миллиона, сообщил он Путину.

Российский лидер, как писал NEWS.ru, в ответ рассказал, что в стране «производство раскручивается». Однако поставки вакцины за рубеж, заверил он, идут не в ущерб российским гражданам.