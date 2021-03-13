Гинцбург назвал количество людей, получивших вакцину

https://static.news.ru/photo/0fcd27e2-8434-11eb-88ae-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Гинцбург, директор центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину от коронавируса «Спутник V», рассказал, сколько людей привились от коронавируса в России.

По его словам, вероятно, вакцинировались около 7 млн человек.

Прививку получили уже 7 млн, наверное, соответственно людей в нашей стране, и не только у нас, — сказал он в эфире шоу Владимира Соловьёва на YouTube.

Массовая вакцинация от COVID-19 началась в России 18 января.

Также он рассказал, что в России начались отдельные испытания вакцины от коронавируса «Спутник V» на онкобольных. По его словам, сейчас нет онкологических заболеваний, которые были бы противопоказанием для использования «Спутника V». Единственное исключение — химеотерапия или приём препаратов, которые подавляют размножение клеток.

Массовая вакцинация от COVID-19 началась в России 18 января.

Как ранее писал NEWS.ru, Гинцбург заявил, что человек, страдающий аллергией, может привиться от коронавируса вакциной «Спутник V», если не находится в стадии обострения заболевания.

Врач и телеведущий Александр Мясников отметил, что тем, кто уже переболел коронавирусом, вакцинацию проходить необязательно. При этом он добавил, что прививка может оказаться полезной в качестве защиты от новых штаммов, поскольку вырабатываемые организмом антитела против них бессильны.