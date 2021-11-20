Гинцбург назвал глупым подход россиян «пережидать» вакцинацию

Подход некоторых россиян, направленный на то, чтобы переждать вакцинацию и не прививаться от коронавируса, является глупым. Об этом заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Такие люди постоянно подвергают себя заражению при любом контакте с внешним миром, передаёт слова Гинцбурга РИА Новости.

Совершенно глупый подход, о чём я неоднократно говорил. Даже если у человека есть собственный остров с полной инфраструктурой, то рано или поздно ему придётся общаться с внешним миром. Ну и любой контакт — это вероятность того, что он будет заражён или непосредственно через воздух, или через продукты питания, — отметил Гинцбург.

Таким образом учёный ответил на вопрос о том, насколько может быть оправданно стремление людей переждать и не делать прививку от COVID-19, пока страна не достигнет коллективного иммунитета за счёт других.

Ранее Александр Гинцбург поддержал предложение сенатора Александра Башкина оставлять без дипломов врачей, отговаривающих пациентов от вакцинации. По словам учёного, они используют служебное положение, чтобы вредить людям, за это их следует лишать возможности осуществлять врачебную деятельность.