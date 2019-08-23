https://static.news.ru/photo/44ddb806-c663-11e9-a15a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Госавтоинспекция увеличит число проверок автомобилей с детьми на дорогах.

Решение принято из-за завершающегося сезона отпусков и массового возвращения детей в учебные заведения. Кроме того, в последнее время возросло количество аварий с пассажирами-детьми. Руководством ведомства поручено тщательно изучить каждый случай ДТП с гибелью и ранением детей, передаёт РИА Новости .

Ранее Роскачество составило рекомендации по правильному выбору автокресла для перевозки детей в автомобилях. По словам специалистов, устройство нужно подбирать строго по росту и весу ребёнка. В организации подчеркнули, что на российском рынке можно встретить различные варианты удерживающих автомобильных приспособлений для детей. Несмотря на то что их использование не допускается ПДД, они пользуются популярностью среди родителей, писал News.ru.