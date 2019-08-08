Замглавы ГИБДД РФ Олег Понарьин заявил, что многополосные участки дорог должны быть оснащены принудительно снижающими скорость специальными устройствами.
По его мнению, светофоры либо лежачие полицейские помогут автомобилистам следить за скоростным режимом, передаёт
Как писал News.ru, скоростные турбоперекрёстки и квадратные светофоры в скором времени появятся на российских дорогах. Также на дорогах появятся непривычные для российских водителей квадратные светофоры, в которых лампа занимает всю площадь красной, жёлтой или зелёной секций.