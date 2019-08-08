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Северодвинские оптовики сообщили о резком скачке спроса на водку и вино на фоне информации о кратковременном повышении радиационного фона. Его зафиксировали датчики автоматизированной системы контроля после взрыва реактивного двигателя на военном полигоне около села Нёнокса.

Официальных данных о какой-либо опасности нет. Сейчас показатели примерно в шесть раз ниже опасного количества микрозивертов в час. Однако более суеверные сограждане уже законопатили все щели в окнах и на...