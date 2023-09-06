Герой России объяснил крах натовских методов на Украине Сайфуллин: методы НАТО на Украине потерпели крах из-за армии России

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Страны НАТО воевали лишь с неоснащенными армиями, поэтому с Вооруженными силами России их методы терпят крах, а войска Украины несут большие потери, рассказал в беседе с РИА Новости Герой России, полковник Рустам Сайфуллин. По его словам, в настоящее время виден крах методов НАТО.

Во всех учебниках НАТО и то, как их обучает НАТО, что тут греха таить, в НАТО привыкли воевать с неоснащенной армией. А когда против них противостоит армия по своей мощи и характеру как наша армия, как Вооруженные силы Российской Федерации, соответственно, у них уже все принципы и методы терпят крах, что мы сейчас и видим, — отметил замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

Сайфуллин добавил, что учебники НАТО оказываются неэффективными, когда по противнику работает артиллерия и авиация, а обширные территории заминированы. В такой ситуации результатом являются большие потери среди личного состава ВСУ. Затем уже можно говорить о потерях поставляемого Киеву вооружения и военной техники, рассказал офицер.

Ранее бывший разведчик ВС США Тони Шаффер заявил, что ВСУ из-за продолжающихся неудач на поле боя могут перейти в глухую оборону. Офицер высказал мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский готовит население именно к такому развитию событий. По словам Шаффера, президент Украины получает доклады о том, что атаки вооруженных сил страны оказались контрпродуктивны.