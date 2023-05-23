Герой России назвал условия полномасштабной отправки войск НАТО на Украину Герой России Липовой: страны НАТО отправят войска на Украину, если Киев «выкинет белый флаг»

Фото: nato.int

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что страны НАТО начнут полномасштабный ввод войск на Украину, если «Киев выкинет белый флаг». По мнению эксперта, подразделения Альянса уже действуют на территории данной страны, но неофициально.

Начало боевого применения F-16 — это уже будет полномасштабный конфликт с втягиванием стран НАТО. Это не вызывает никакого сомнения — чем хуже дела у Украины, тем больше НАТО подгоняет к границам с Украиной и неофициально применяет на Украине натовские подразделения. И когда Киев уже совсем почует свой крах, НАТО открыто вступит под флагом помощи Украине, введет свои подразделения, это вопрос времени, вопрос в том, когда Киев выкинет белый флаг, — не исключил Липовой.

Собеседник отметил, что истребитель F-16 прошел множество вооруженных конфликтов, каждый из них для боевой машины — полигон для испытаний, и на сегодняшний день этот самолет является одной из самых доведенных до совершенства машин для убийства. Он пояснил, что с момента выпуска F-16 в 1978 году истребитель прошел четыре модификации, связанные с новой силовой установкой, навигацией, радаром и вооружением. В руках профессионала он представляет серьезную угрозу для любого другого самолета, подчеркнул Липовой.

Герой России подчеркнул, что F-16 обладает довольно неплохими тактическими характеристиками: потолок — до 18 тысяч метров, максимальная скорость — около 2200 км/ч, он может брать управляемое и неуправляемое вооружение, на нем стоит пушка шестиствольная «Вулкан», ракеты класса «воздух — воздух», «воздух — земля» и авиационные бомбы.

Ранее глава европейской дипломатии заявил, что некоторые страны, включая Польшу, уже начали подготовку украинских летчиков на F-16, Украина скоро получит американские истребители. По его словам, на это потребуется время, но «чем раньше, тем лучше».