7 мая в Москве прошла генеральная репетиция парада Победы. В городе перекрыли ряд улиц и изменили режим работы нескольких станций метрополитена в связи с обилием военной техники на улицах города. Сам парад пройдёт 9 мая. В параде примут участие 11 тысяч военнослужащих, а также будет задействована 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолётов. В частности, над городом пролетят бомбардировщики Ту-160, Ту-22М3, а также истребители Су-57, Су-35 и МиГ-31. Также по Красной площади проследует российская бронетехника и системы ПВО, пешие расчёты. Как прошла репетиция парада — в фотогалерее NEWS.ru.

Генеральная репетиция парада Победы
Генеральная репетиция парада Победы
Генеральная репетиция парада Победы
Генеральная репетиция парада Победы
Генеральная репетиция парада Победы
Генеральная репетиция парада Победы
Генеральная репетиция парада Победы
Генеральная репетиция парада Победы
Генеральная репетиция парада Победы
Генеральная репетиция парада Победы
Генеральная репетиция парада Победы
Генеральная репетиция парада Победы
Генеральная репетиция парада Победы
Генеральная репетиция парада Победы
Генеральная репетиция парада Победы
Генеральная репетиция парада Победы
Генеральная репетиция парада Победы
Генеральная репетиция парада Победы
Генеральная репетиция парада Победы
Генеральная репетиция парада Победы
Генеральная репетиция парада Победы
Генеральная репетиция парада Победы
Генеральная репетиция парада Победы
Генеральная репетиция парада Победы
Генеральная репетиция парада Победы
Генеральная репетиция парада Победы
Генеральная репетиция парада Победы
Генеральная репетиция парада Победы
Генеральная репетиция парада Победы
Генеральная репетиция парада Победы
Генеральная репетиция парада Победы
Генеральная репетиция парада Победы
Генеральная репетиция парада Победы
Генеральная репетиция парада Победы
Генеральная репетиция парада Победы
Генеральная репетиция парада Победы
Генеральная репетиция парада Победы
Генеральная репетиция парада Победы
Генеральная репетиция парада Победы
Генеральная репетиция парада Победы
Генеральная репетиция парада Победы
Генеральная репетиция парада Победы
Генеральная репетиция парада Победы
Генеральная репетиция парада Победы
Генеральная репетиция парада Победы
Генеральная репетиция парада Победы
Генеральная репетиция парада Победы
Генеральная репетиция парада Победы