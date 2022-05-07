7 мая в Москве прошла генеральная репетиция парада Победы. В городе перекрыли ряд улиц и изменили режим работы нескольких станций метрополитена в связи с обилием военной техники на улицах города. Сам парад пройдёт 9 мая. В параде примут участие 11 тысяч военнослужащих, а также будет задействована 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолётов. В частности, над городом пролетят бомбардировщики Ту-160, Ту-22М3, а также истребители Су-57, Су-35 и МиГ-31. Также по Красной площади проследует российская бронетехника и системы ПВО, пешие расчёты. Как прошла репетиция парада — в фотогалерее NEWS.ru.