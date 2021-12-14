Генпрокуратура предложила запретить работу шахтёров на большой глубине

В Кемеровской области, где на угольной шахте «Листвяжная» (принадлежит АО ХК «СДС-Уголь») погиб 51 человек, предложили запретить труд шахтёров на глубине, где нельзя обеспечить безопасность его жизни и здоровья. О какой конкретно глубине идёт речь, неизвестно, сообщается на сайте правительства Кузбасса.

На заседании комиссии по энергетике федерального Госсовета обсуждалось усиление мер безопасности на угледобывающих предприятиях с учётом причин аварии на «Листвяжной». Замгенпрокурора Дмитрий Демешин отметил, что прокурорские проверки выявили ряд серьёзных нарушений промышленной безопасности на предприятиях десяти регионов. Он предложил запретить нахождение в шахте более чем одной смены горняков, ввести требования о необходимости обслуживания систем контроля и предусмотреть оплату простоя горняков не по их вине в размере не менее средней заработной платы в случае угрозы их жизни и здоровью.

Также предложено запретить использование труда человека на глубинах, которые не обеспечивают безопасность его жизни и здоровья, — говорится в сообщении.

Вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что рабочие предложили создать запас инструментария, который есть у военизированных горноспасательных частей, чтобы обеспечить спасение людей собственными силами. Также были высказаны предложения по контролю уровня дегазации, увеличению страховых возмещений, а также по льготной ипотеке работникам, которые трудятся в особо опасных условиях.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что злоупотребление мужеством шахтёров недопустимо, их жизни и здоровье должны быть защищены. Он потребовал жёстко наказывать тех, кто пренебрегает безопасностью горняков и подвергает их напрасному риску.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе взорвался метан и произошло задымление. В момент происшествия под землёй находились 285 горняков. В результате аварии погиб 51 человек — 46 горняков и пятеро спасателей, работавших на месте ЧП.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Арестованы директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов, начальник участка Сергей Герасименко и двое инспекторов Ростехнадзора. Им предъявлены обвинения в нарушении требований промышленной безопасности и халатности.