Генпрокуратура предложила запретить работу шахтёров на большой глубине

В Кемеровской области, где на угольной шахте «Листвяжная» (принадлежит АО ХК «СДС-Уголь») погиб 51 человек, предложили запретить труд шахтёров на глубине, где нельзя обеспечить безопасность его жизни и здоровья. О какой конкретно глубине идёт речь, неизвестно, сообщается на сайте правительства Кузбасса.
На заседании комиссии по энергетике федерального Госсовета
Также предложено запретить использование труда человека на глубинах, которые не обеспечивают безопасность его жизни и здоровья, — говорится в сообщении.
Вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что рабочие предложили создать запас инструментария, который есть у военизированных горноспасательных частей, чтобы обеспечить спасение людей собственными силами. Также были высказаны предложения по контролю уровня дегазации, увеличению страховых возмещений, а также по льготной ипотеке работникам, которые трудятся в особо опасных условиях.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что злоупотребление мужеством шахтёров недопустимо, их жизни и здоровье должны быть защищены. Он потребовал жёстко наказывать тех, кто пренебрегает безопасностью горняков и подвергает их напрасному риску.
25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе взорвался метан и произошло задымление. В момент происшествия под землёй находились 285 горняков. В результате аварии погиб 51 человек — 46 горняков и пятеро спасателей, работавших на месте ЧП.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Арестованы директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов, начальник участка Сергей Герасименко и двое инспекторов Ростехнадзора. Им предъявлены обвинения в нарушении требований промышленной безопасности и халатности.