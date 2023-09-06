«Гений на грани сумасшествия»: музкритик об основателе Pink Floyd Критик Бабичев назвал гением на грани сумасшествия основателя Pink Floyd Уотерса

Фото: Angelika Warmuth/dpa/Global Look Press

Роджер Уотерс

Основатель британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс в своем творчестве всегда ставил во главе идею, рассказал NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. Он подчеркнул, что музыкант мог творить, игнорируя все вокруг. По словам эксперта, только гений на грани сумасшествия мог выдать альбом The Dark Side of the Moon, который вывел коллектив на мировой уровень.

Он — гений, порой не от мира сего. Скрупулезно подходил к общему делу, что, порой, не замечал вокруг себя никого. Про его склочный характер ходят легенды. Тем не менее, выдать два таких концептуальных альбома — The Dark Side of the Moon и The Wall мог гений, граничащий с сумасшествием, — рассказал Бабичев.

Он также высоко оценил тексты основателя Pink Floyd. Как подчеркнул эксперт, Уотерс находил такие концепции, которые до сих пор считаются одними из самых заметных в рок-музыке.

Ранее Бабичев заявлял, что причинами популярности творчества Виктора Цоя в настоящее время стали прекрасные мелодии наряду с вечными и актуальными темами. По мнению эксперта, песни Цоя — это композиции на все времена, разные компании до сих пор собираются и поют что-то из его репертуара, как и в 90-е годы. Бабичев подчеркнул, что Цоем следует гордиться, таких героев немного.