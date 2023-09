Основатель британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс в своем творчестве всегда ставил во главе идею, рассказал NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. Он подчеркнул, что музыкант мог творить, игнорируя все вокруг. По словам эксперта, только гений на грани сумасшествия мог выдать альбом The Dark Side of the Moon, который вывел коллектив на мировой уровень.

Он — гений, порой не от мира сего. Скрупулезно подходил к общему делу, что, порой, не замечал вокруг себя никого. Про его склочный характер ходят легенды. Тем не менее, выдать два таких концептуальных альбома — The Dark Side of the Moon и The Wall мог гений, граничащий с сумасшествием, — рассказал Бабичев.