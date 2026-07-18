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18 июля 2026 в 19:00

Гениальный ужин за полчаса: кабачки в соусе с хрустящей шапкой — исчезают моментально

Фото: D-NEWS.ru
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Кабачки по-французски гораздо вкуснее наскучивших всем кабачковых оладий. Вместо жирных блинчиков вы получаете легкую, но сытную запеканку, где кабачки пропитываются сливочным соусом, а сверху покрываются хрустящей сырной шапкой.

Для приготовления возьмите 2 средних молодых кабачка, 200 мл сливок 20–33%, 3 зубчика чеснока, 150 г твердого сыра, 2 яйца, соль, черный перец.

Кабачки нарежьте пластинами, посолите и оставьте на 10 минут, затем промокните бумажным полотенцем, чтобы убрать влагу. В миске смешайте яйца со сливками, выдавите чеснок, добавьте перец и половину тертого сыра, перемешайте. Форму для запекания смажьте маслом, выложите половину кабачковых пластин, залейте половиной соуса, повторите слой оставшихся кабачков и соуса, сверху посыпьте сыром. Отправьте в разогретую до 190 градусов духовку на 25–30 минут, пока верх не станет золотистым и хрустящим. Дайте запеканке постоять 5–7 минут перед подачей.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт в деле и дала совет: чтобы сырная шапка получилась особенно хрустящей, смешайте сыр с панировочными сухарями в пропорции 2:1.

Ранее стало известно, как приготовить кабачковый рулет, — понадобятся только цукини, ветчина и сыр.

Проверено редакцией
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