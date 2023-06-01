«За банку сгущенки»: генерал ФСБ рассказал, как завербовали Трепову Генерал ФСБ Михайлов: в обществе много ненавидящих Россию людей, готовых «наговнить» за банку сгущенки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дарья Трепова

Российское общество разнородное — есть патриоты, готовые жизнь отдать за страну, а есть мерзавцы, заявил генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов, комментируя NEWS.ru вербовку Дарьи Треповой для убийства военкора Владлена Татарского. По его словам, украинские спецслужбы находят человека, разделяющего их точку зрения, и используют его «втемную» за небольшую плату — «за банку сгущенки».

Элементарно. Сегодня у нас такое количество ненавидящего Россию электората, желающего наговнить нашей стране, тех, кто поддерживает оппозиционеров, протестных фигур, тех, кто готов назло бабушке отморозить уши. А если еще три копейки предложат и банку сгущенки, то элементарно, — заявил генерал в отставке.

По его мнению, вербовщики не пытаются формализовать отношения с агентурой, она для них — расходный материал, ржавые гвозди, которые даже никто выпрямлять не будет. Они их используют исключительно для разовых акций, они им не нужны. Настоящие информаторы — люди другого уровня, считает Михайлов.

Он добавил, что вербовщики будут подбирать отребье для совершения преступлений на территории России, напомнив, какое количество граждан Украины проживает в России.

Из них можно создавать резидентуры. Мы живем в измененном мире, мы так долго либеральничали с оппозицией и с той же Украиной, — считает экс-генерал ФСБ.

В кафе Санкт-Петербурга 2 апреля произошел теракт, при котором погиб военкор Владлен Татарский. В этот день в заведении проходил творческий вечер военкора. Трепова передала Татарскому статуэтку, в которой находилась взрывчатка. Вскоре прогремел взрыв. Корреспондент погиб, еще 40 человек пострадали.