Генерал назвал задачи, которые ставятся перед срочниками осеннего призыва Генерал Болдырев: солдаты срочной службы осеннего призыва должны стать специалистами для будущего резерва армии

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Граждане России, которые будут призваны в рамках осеннего призыва на срочную службу, должны стать умелыми специалистами для пополнения резервов российской армии, заявил в беседе с URA.RU генерал армии запаса Владимир Болдырев. Он напомнил, что срочники не будут призываться на фронт в рамках частичной мобилизации.

Задачи те же, что стояли в мирное время. В течение года нужно подготовить солдат к определенным специальностям, чтобы в будущем это был подготовленный резерв и надежные защитники родины. Они будут готовиться как специалисты для будущего резерва. При этом объявлено, что солдаты срочной службы на фронт отправляться не будут, — подчеркнул Болдырев.

Также он отметил, что новобранцы заменят тех, кто отправится домой в связи с окончанием срока военной службы. При этом генерал уточнил, что с каждым годом на срочную военную службу призывается все меньше людей. По его словам, это связано с тем, что многие военнослужащие заключают контракт с армией.

В России с 1 ноября стартовал осенний призыв. Ряды ВС РФ должны пополнить 120 тысяч человек. В этом году очередная призывная кампания началась на месяц позже из-за загруженности военкоматов по причине частичной мобилизации.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что призывников могут направить служить в соседние с Украиной регионы. Речь идет о Курской, Белгородской областях или базирующемся в Севастополе Черноморском флоте. Отправлять срочников на службу в зону СВО не позволяет принятое по решению президента положение Минобороны. Однако закончившие срочную службу могут пойти служить по контракту, для чего им нужно прийти на пункт отбора и написать заявление. Но если такого желания у демобилизованного нет, то предлагать им это никто не будет, заверил депутат, так как они уже отслужили свое.