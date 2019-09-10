Генерального директора телеканала «Дождь» Наталью Синдееву вызвали на допрос в Следственный комитет России. По её словам, её допросили в качестве свидетеля по делу о московской акции 27 июля.
Допрос закончился. Были вопросы про освещение московских событий 27 июля и об источниках финансирования телеканала, — написала она на своей странице в
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Как писал News.ru, в начале августа Наталья Синдеева сообщала, что налоговая инспекция начала внеплановую проверку «Дождя». По её мнению, действия могли быть связаны с тем, что телеканал освещал протесты в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы 27 июля.