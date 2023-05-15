Галкин потребовал снять с себя статус иноагента Галкин обратился в суд с требованием снять с себя статус иноагента

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Максим Галкин

Артист и телеведущий Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) потребовал отозвать у него статус иноагента. Соответствующий запрос появился на сайте Замоскворецкого районного суда Москвы. Заседание по делу пока не назначено, однако уже установлен судья. Шоумена внесли в реестр иноагентов в сентябре 2022 года.

Административный истец: Галкин М. А. Административный ответчик: Министерство юстиции Российской Федерации. Категория дела: прочие дела об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов военного управления, — говорится в информации о деле.

16 сентября Минюст РФ внес Галкина в реестр физлиц-иноагентов. В графе «иностранное финансирование» у телеведущего указана Украина. По словам самого артиста, он не занимается политической деятельностью и не получает денег с Украины, поэтому не считает себя иностранным агентом. Галкин подчеркнул, что, несмотря на присвоенный ему Минюстом статус, продолжит шутить над политиками, чем занимается на протяжении 28 лет.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов призвал лишить всех госнаград Галкина и его жену, певицу Аллу Пугачеву, а также актрису Чулпан Хаматову и других артистов, выступивших против военной операции России на Украине. Он подчеркнул, что такое решение было бы правильным с этической точки зрения.