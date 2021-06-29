Фёдор Конюхов: «Буду в одиночестве на полярной станции»

Известный российский 69-летний путешественник Фёдор Конюхов, в одиночку совершивший пять кругосветных плаваний и 17 раз пересёкший Атлантику, отправляется в арктическую экспедицию. Перед своим отправлением на Северный полюс он пообщался с NEWS.ru и рассказал о деталях поездки, о своём отношении к людям, а также о наиболее запоминающихся маршрутах, на которых ему удалось побывать.

— Фёдор Филиппович, как у вас дела, как здоровье?

— Всё хорошо, я уже привился. Нашей российской вакциной, я выбрал «Спутник V».

— Расскажите пожалуйста, куда вы запланировали поехать на этот раз?

— Меня довезут до Северного полюса на атомном ледоколе. Я от Научно-исследовательского института имени Ширшова буду заниматься наукой на Северном полюсе. Там будет одиночная полярная станция. И через некоторое время меня заберут оттуда обратно.

— Вам вообще интересно ещё по миру ездить, вы же почти всё видели наверняка?

— Сейчас все стали путешествовать, но мне интересно заниматься наукой, я буду писать картину и книгу. Позже планирую выйти в несколько океанов и морей и изучать воду на наличие микропластика.

vk.com/fedor_konyuhov

— Какие самые страшные места вам приходилось посещать? Может, вы видели племя настоящих каннибалов?

— Ну вы знаете, это же показуха. В Африке, например, люди ездят на машинах, покупают еду в супермаркетах и ходят в одежде. А про каннибалов — всё это в основном придуманные истории а-ля путешественниками. Человечинку кушали, конечно, древние народы. В Новой Зеландии, например, племя маури. Я был на Амазонке, но кто ж на Амазонке кушает человечинку? Там тоже у них есть свои законы.

— А Бермудский треугольник посещали?

— Проходил его и в одиночку, и с женой. Я помню, там шары вылетали из-под воды... Далеко, было это в сумерках. Я считаю, что есть там аномальная зона. А как же ещё? Научным сообществом океан изучен лишь на 3%. Мы даже толком не знаем, как вращается наша Земля, мы чуть-чуть изучили её и глубину исследовали чуточку, на 40 километров. Жизнь вообще не изучена, каждый день появляется новый червячок, новая бактерия, новая букашка. И каждый день погибает. Если где-то умерла корова, то где-то появилась другая. Человек живёт на земном шаре 7000 лет, и мы всего лишь подошли к середине своего пути тут.

— Скажите, есть такая точка зрения, что вы ходите в путешествия, так как устали от людей. Это правда?

— Я строю сейчас дом в деревне, у меня дети, красивая жена, я преподаю, пишу картины и книги. Я ухожу не потому, что я устал. Я ухожу, потому что знаю, что я могу это сделать. Представьте, сейчас вот одному на полюсе надо быть, специальными приборами замерять ось вращения нашей Земли. Не будет ледокола, не будет ничего. Одна солнечная батарея и тишина. Но с этим я могу справиться.

Мне интересно, как вращается Земля, сколько микропластика в океане, мне интересно полететь в космос. Да и все люди мне интересны, мы созданы по образу и подобию Бога, мы все добрые и красивые, и нет плохих. А политические системы — экономическая и военная — людей портят. Войны идут, ссоры, мне это не интересно. А люди мне интересны.