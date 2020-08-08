Фургалу запретили свидания с Жириновским и депутатами Госдумы

https://static.news.ru/photo/984a44e6-d977-11ea-88b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет РФ отказался разрешить свидания бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и депутатами фракции партии в Госдуме.

Ранее Жириновский сообщал, что ему и другим депутатам не позволяют встретиться с заключённым под стражу экс-губернатором, который находится в СИЗО «Лефортово». В связи с этим ЛДПР направила обращения в Минюст, ФСИН и СК.

Минюст и ФСИН в этом вопросе сослались на полномочия Следственного комитета, так как, согласно 18-й статье федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», свидания предоставляются подозреваемым и обвиняемым только на основании письменного разрешения органа или лица, в производстве которого находится уголовное дело. При этом в ответе ведомств отмечается, что, согласно статье 7 того же закона, депутаты Госдумы имеют право на посещение следственных изоляторов для контроля в пределах своей компетенции.

Старший следователь по особо важным делам при председателе СК Юрий Буртовой, которому поручено дело Фургала, в своём ответе ЛДПР заявил, что оснований к разрешению свиданий депутатов с экс-губернатором нет. Объяснил он это тем, что Жириновский и члены фракции не являются участниками уголовного судопроизводства, а Фургал в данный момент участвует в следственных мероприятиях, передаёт РИА Новости.

В целях исключения разглашения тайны следствия оснований к предоставлению свидания не имеется, — говорится в ответе Буртового.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Хабаровске проходит очередная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала. Жители собрались около здания краевого правительства на площади Ленина.