Фургал пожаловался на отсутствие медпомощи в СИЗО

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал рассказал, что в СИЗО ему не оказывают медицинскую помощь, которая необходима из-за развития пневмонии после коронавируса. Об этом он сообщил в Первом апелляционном суде общей юрисдикции, передаёт ТАСС.

У меня двусторонняя пневмония, однако никакого соответствующего лечения в СИЗО мне не предоставляют, — сказал он.

Политик отметил, что ему не предоставили улик или доказательств, которые подтверждали его причастность к вменяемым ему преступлениям.

Адвокат Фургала Дмитрий Довгий в разговоре с Daily Storm отметил , что у его подзащитного остались последствия пневмонии после коронавируса, которым тот заразился в СИЗО.

Внешне он выглядит нормально, у него боевое настроение. <...> Его надо обследовать, чтобы понимать, что к чему. <...> Нужны специализированные врачи, в «Лефортово» таких нет, — добавил юрист.

Представителя ЛДПР Сергея Фургала задержали 9 июля 2020 года, его обвиняют в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств двух предпринимателей в 2000-х годах. Кроме того, Следком вменяет экс-губернатору покушение на бизнесмена Александра Смольского. Вину Фургал не признаёт.

После его ареста в Хабаровске долгое время продолжались массовые акции протеста. Сейчас исполняющим обязанности губернатора края является другой член ЛДПР Михаил Дегтярёв, который намерен выиграть выборы на эту должность.