Фургал начал получать в СИЗО еду из ресторанов

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, находящийся в тюремной больнице, впервые с начала ареста начал получать еду из ресторанов.
Ранее сообщалось, что Фургал был госпитализирован с коронавирусом в тюремную больницу. Здесь он начал заказывать еду из ресторанов, например винегрет, блинчики с творогом и королевские креветки по 995 рублей за порцию,
Издание отмечает, что передачи с «кулинарными излишествами» в СИЗО были запрещены. Заказы же из ресторанов оплачены его многочисленными друзьями и сторонниками, собравшими около 1 млн рублей.
Фургал обвиняется в организации убийств дальневосточных предпринимателей в 2004–2005 годах. Его задержали 9 июля в Хабаровске сотрудники СК и ФСБ, в тот же день его привезли в Москву и допросили. Вину он не признаёт в полном объёме. В начале февраля экс-чиновнику предъявили обвинение в окончательной редакции.
Как писал NEWS.ru, Басманный суд Москвы продлил Фургалу срок содержания под стражей по ходатайству следствия. В СИЗО он пробудет до 8 июня.