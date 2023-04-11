Фтизиатр развеял популярный миф о распространении туберкулеза Фтизиатр Смердин заявил, что туберкулезом может заболеть любой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теория о том, что туберкулез поражает только бедных и малообеспеченных людей — миф, рассказал NEWS.ru главный внештатный фтизиатр Министерства здравоохранения Московской области Сергей Смердин. Медик добавил, что от недуга не спасает полноценное питание и благополучие.

Туберкулезом болеют не только бедные или малообеспеченные. Утверждение, что благополучные, хорошо питающиеся и довольные собой люди не болеют туберкулезом — миф. Палочка Коха не различает социального статуса и с одинаковой эффективностью заражает бедных и богатых. Высокий темп жизни, следовательно, нерегулярное и несбалансированное питание, постоянные стрессы, переутомление — это все приводит к снижению защитных сил организма и способствует развитию заболевания, — подчеркнул Смердин.

По его словам, туберкулез сопровождает человека с самого его рождения, еще в роддоме младенцу делают первую прививку от него — БЦЖ.

Ранее терапевт Ирина Должкова назвала первыми признаками туберкулеза слабость, сонливость, плохой аппетит, повышенную температуру до 37–37,5 градуса. Кроме того, заметила врач, у человека появляется сухой кашель, а черты лица становятся заостренными. Маленькие дети при заболевании перестают набирать вес, добавила она.