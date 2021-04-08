«Французское лето» пообещали россиянам в ближайшие годы

https://static.news.ru/photo/888679b6-98e0-11eb-9fee-96000091f725_660.jpg Фото: Galina Barbieri/Global Look Press

Россиян в этом году ожидает «французское лето», сообщил заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семёнов. Это объясняется глобальным потеплением, из-за чего температура воздуха в центральной части страны поднимется на 4–5 градусов.

Зима в центре России будет как в Гамбурге, под влиянием Атлантики она станет мягче.

В ближайшие 30 лет ещё потеплеет градуса на четыре, а то и на пять. То есть буквально 20–30 лет и в Москве температура зимой будет в среднем выше нуля, — цитирует климатолога Lenta.ru.

Летом температура будет расти медленнее, чем зимой. То есть Москва будет двигаться в сторону климата Парижа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что майская погода наступит в центральной части России в ближайшие выходные дни. Температура воздуха будет достигать 20 градусов выше нуля.