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«Французское лето» пообещали россиянам в ближайшие годы

06:06, 09 апреля 2021 17
Фото: Galina Barbieri/Global Look Press

Россиян в этом году ожидает «французское лето», сообщил заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семёнов. Это объясняется глобальным потеплением, из-за чего температура воздуха в центральной части страны поднимется на 4–5 градусов.

Зима в центре России будет как в Гамбурге, под влиянием Атлантики она станет мягче.

В ближайшие 30 лет ещё потеплеет градуса на четыре, а то и на пять. То есть буквально 2030 лет и в Москве температура зимой будет в среднем выше нуля, — цитирует климатолога Lenta.ru.

Летом температура будет расти медленнее, чем зимой. То есть Москва будет двигаться в сторону климата Парижа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что майская погода наступит в центральной части России в ближайшие выходные дни. Температура воздуха будет достигать 20 градусов выше нуля.

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