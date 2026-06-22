Французский тост с творожным сыром и черникой — это завтрак, который работает лучше будильника

Французский тост с творожным сыром и черникой — это завтрак, который работает лучше будильника

Забудь про сухие тосты. Этот рецепт превращает обычный хлеб в десерт, от которого невозможно оторваться.

Ингредиенты

Хлеб тостовый — 8 ломтиков, молоко — 300 мл, йогурт ягодный — 200 г, сыр творожный — 160 г, масло сливочное — 30 г, яйцо куриное — 4 шт., черника — 250 г, джем черничный — 4 ст. л., сахар ванильный — 2 ст. л.

Как готовлю

Сначала беру небольшую квадратную форму, мажу дно и стенки 10 г сливочного масла. Срезаю корки с хлеба, четыре ломтика намазываю творожным сыром и укладываю на дно, сверху рассыпаю чернику и накрываю оставшимся хлебом. Тем временем взбиваю яйца с молоком венчиком, заливаю этой смесью хлеб, накрываю форму пленкой и убираю в холодильник минимум на 2 часа — это самое важное, чтобы хлеб напитался соком. Потом ставлю форму в разогретую до 180°C духовку на 30 минут, достаю, смазываю оставшимся маслом, посыпаю ванильным сахаром и возвращаю еще на 10 минут до хрустящей корочки. Даю остыть пару минут, режу по диагонали на треугольники и подаю теплыми, полив черничным йогуртом и ложкой джема.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Главное открытие — творожный сыр нужно брать жирный, он не тает полностью, а оставляет нежные сливочные островки. Я посыпал сверху сахарной пудрой и добавил щепотку корицы. Вкус как из парижского бистро. Рекомендую подавать с крепким чаем, чтобы оттенить сладость.