Фрагмент «Москвича» Виктора Цоя продают за четверть миллиона рублей

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Часть автомобиля «Москвич», на котором разбился лидер группы «Кино» Виктор Цой, выставили на продажу за 250 тысяч рублей, сообщает РЕН ТВ. Инициатором торгов стал первый продюсер певца. Мужчина объяснил необходимость продать фрагмент автомобиля проблемами со здоровьем. Что это за деталь и откуда она у владельца — не уточняется.

Американская певица Джоанна Стингрей, лично знавшая Цоя, считает, что такой поступок продюсера оскорбляет память погибшего в автокатастрофе 33 года назад певца.

У меня просто разрывается сердце, когда я слышу, что кто-то продает то, что осталось после аварии, в которую попал Виктор, и кто-то это покупает. Это ужасно, это чудовищно, это неуважительно по отношению к нему. В этом вообще нет ничего хорошего, — заявила она.

Ранее Центробанк РФ выпустил серебряную монету «Творчество Виктора Цоя» номиналом три рубля. На аверсе монеты изображен основатель и лидер группы «Кино» с микрофоном и на фоне гитары.

Музыкальный критик Евгений Бабичев объясняет причину популярности песен Виктора Цоя сочетанием мелодичности с вечными и актуальными темами. По его словам, песни лидера «Кино» на все времена, разные компании до сих пор собираются и поют что-то из его репертуара, как и в 90-е годы.