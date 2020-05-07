Фото с похорон жертвы коронавируса вызвало конспирологический скандал

Фотография, на которой запечатлены похороны жертвы COVID-19 в Санкт-Петербурге, вызвала бурную реакцию в соцсетях у сторонников конспирологических теорий.
Как
В ТАСС использовали снимок для иллюстрации одного из материалов. Пользователи соцсетей массово обвинили агентство в подлоге. Ряд комментаторов предположили, что фото сделано в столице США Вашингтоне. Другие заявили, что снимок отредактировали в Photoshop.
Военкор Александр Коц в своём Telegram-канале назвал спровоцированный снимком конспирологический скандал «инфернальным адом».
Полная потеря человеческого облика, — оценил реакцию конспирологов Коц.
Как писал NEWS.ru, депутат Госдумы Дмитрий Ионин призвал американского миллиардера Билла Гейтса доказать свою непричастность к созданию коронавируса и опровергнуть информацию о планах провести «чипизацию населения». Парламентарий заявил, что ему каждый день пишут сторонники конспирологических теорий о связи Гейтса и COVID-19.
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