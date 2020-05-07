Фото с похорон жертвы коронавируса вызвало конспирологический скандал

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Фотография, на которой запечатлены похороны жертвы COVID-19 в Санкт-Петербурге, вызвала бурную реакцию в соцсетях у сторонников конспирологических теорий.

Как передаёт «Царьград», резонансный снимок на Новом Колпинском кладбище сделал фотограф агентства Reuters Антон Ваганов. На фото можно увидеть людей в защитных костюмах, которые роют могилу, и скорбящих близких умершего.

В ТАСС использовали снимок для иллюстрации одного из материалов. Пользователи соцсетей массово обвинили агентство в подлоге. Ряд комментаторов предположили, что фото сделано в столице США Вашингтоне. Другие заявили, что снимок отредактировали в Photoshop.

Военкор Александр Коц в своём Telegram-канале назвал спровоцированный снимком конспирологический скандал «инфернальным адом».

Полная потеря человеческого облика, — оценил реакцию конспирологов Коц.

Как писал NEWS.ru, депутат Госдумы Дмитрий Ионин призвал американского миллиардера Билла Гейтса доказать свою непричастность к созданию коронавируса и опровергнуть информацию о планах провести «чипизацию населения». Парламентарий заявил, что ему каждый день пишут сторонники конспирологических теорий о связи Гейтса и COVID-19.