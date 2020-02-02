Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Китайские медики обнародовали результаты томографии пациентки, заражённой пневмонией нового типа 2019 nСоV. Снимки лёгких опубликованы в журнале Radiology.

На первом фото показаны помутнения с «эффектом матового стекла». Второй снимок сделан спустя три ддня и демонстрирует рашсирение поражённых коронавирусом областей.

На основании эпидемиологических характеристик, клинических проявлений, изображений грудной клетки и лабораторных данных был поставлен диагноз пневмонии 2019 nСоV, — говорится в сообщении издания.

По состоянию на 2 февраля число погибших от коронавирусной инфекции нового типа в Китае достигло 304 человек. Количество инфицированных составило 14,3 тысячи человек.

Ранее, как писал NEWS.ru, правительство России внесло вызываемую коронавирусом 2019-nCoV инфекцию в официальный перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, документ представлен на сайте кабмина. Коронавирусная инфекция стала 16-м пунктом в перечне.

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