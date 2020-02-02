https://static.news.ru/photo/25d6b546-45b8-11ea-a229-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Китайские медики обнародовали результаты томографии пациентки, заражённой пневмонией нового типа 2019 nСоV. Снимки лёгких опубликованы в журнале Radiology.

BREAKING: 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) CT findings are featured in this new Images in Radiology. https://t.co/AJWWisYqA6 #CoronaVirus pic.twitter.com/S43LREKE7j — Radiology (@radiology_rsna) January 31, 2020

На первом фото показаны помутнения с «эффектом матового стекла». Второй снимок сделан спустя три ддня и демонстрирует рашсирение поражённых коронавирусом областей.

На основании эпидемиологических характеристик, клинических проявлений, изображений грудной клетки и лабораторных данных был поставлен диагноз пневмонии 2019 nСоV, — говорится в сообщении издания.

По состоянию на 2 февраля число погибших от коронавирусной инфекции нового типа в Китае достигло 304 человек. Количество инфицированных составило 14,3 тысячи человек.

Ранее, как писал NEWS.ru, правительство России внесло вызываемую коронавирусом 2019-nCoV инфекцию в официальный перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, документ представлен на сайте кабмина. Коронавирусная инфекция стала 16-м пунктом в перечне.