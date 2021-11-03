Лишний посредник: почему Пенсионному фонду прочат ликвидацию

Будущее Пенсионного фонда России (ПФР) оказалось под вопросом. В Госдуме призвали ликвидировать структуру, посчитав её избыточной и чересчур дорогостоящей. Депутаты полагают, что государство способно обойтись без распределителя и выплачивать пенсии гражданам напрямую из бюджета. Эксперты неоднозначно расценили инициативу, а источники NEWS.ru тем временем утверждают: региональным отделениям Пенсионного фонда уже поступила установка умерить свои аппетиты, отказавшись от дорогостоящих закупок.

Миллиарды — на дворцы

Дискуссию о ликвидации ПФР актуализировал зампред думского комитета по экономической политике и руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. Он публично заявил о том, что заработанные россиянами миллиардные отчисления в фонд могут напрямую идти на личный счёт каждого, минуя лишнего посредника.

В беседе с NEWS.ru Делягин, в частности, уточнил, что Пенсионный фонд сегодня представляет собой избыточные административные расходы и запутывание денежных потоков.

Это бессмысленный бюрократический нарост. На место ПФР должна прийти нормальная система. Раньше, при советской власти, людям пенсии выплачивались Министерством социального развития. Собственно, то же происходит и сейчас, только теперь эти деньги из федерального бюджета сначала направляются в Пенсионный фонд, а потом — людям. При этом в фонде остаётся больше чем полтриллиона рублей остатков. Михаил Делягин научный руководитель Института проблем глобализации научный руководитель Института проблем глобализации

По его словам, остатки скапливаются в ПФР из-за того, что зачастую денег из бюджета поступает больше, чем их распределяют. Делягин указал, что если эти остатки разделить между всеми пенсионерами, то каждый может получить дополнительно по семь тысяч рублей.

Экономист считает, что «дворцы-офисы», которыми славится ПФР, появились по той причине, что «в 1990-е годы Пенсионный фонд был профицитным»:

Люди умирали очень быстро, соответственно, были большие остатки. Остатки нужно было во что-то закопать. Вот они и строили дворцы. Это стало традицией, культурой этого ведомства, которая сохранилась до сих пор, — заявил депутат Госдумы.

Источник NEWS.ru в ПФР сообщил, что из Москвы в региональные управления фонда были спущены рекомендации умерить аппетиты. В частности, утверждает собеседник, поступила команда не закупать дорогую мебель, оргтехнику и люксовые автомобили. Такие установки связывают с недавним выступлением главы ПФР Андрея Кигима в ходе пленарного заседания Госдумы. Кигим заявил, что принял решение приостановить строительство всех зданий, которые сегодня находятся в обсуждении Пенсионного фонда.

ПФР проведёт проверку, и программа строительства новых объектов, особенно тех, которые по 10–15 лет не могли доказать проектно-сметную документацию, будет прекращена, — заверил руководитель фонда.

Дворцы ПФР уже давно стали притчей во языцех. Так, несколько лет назад на роскошные офисы фонда обратил внимание лично глава государства Владимир Путин. Президент признал, что Пенсионный фонд «слишком размахнулся со своими апартаментами».

Путин также пояснил, что существует «вариант — продать часть госсобственности, например, как некоторые предлагают, все здания Пенсионного фонда, включая его региональные отделения». Согласно приведённым им оценкам, общая стоимость этих объектов — 120 млрд рублей.

Сергей Фадеичев/ТАСС

Ликвидировать нельзя оставить

Сценарий, при котором ПФР будет ликвидирован, не является фантастикой, утверждает в разговоре с NEWS.ru генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. Однако, по его мнению, государство должно определиться, какую пенсионную систему строит.

У нас по закону Пенсионному фонду запрещено заниматься инвестициями, поэтому он и работает исключительно как финансовый распределитель. Если в стране появится нормальная накопительная банковская система, тогда и ПФР окажется ненужным: условно говоря, гражданин будет копить деньги на старость на специальном счету. Дмитрий Журавлёв генеральный директор Института региональных проблем генеральный директор Института региональных проблем

Он привёл в пример западную пенсионную систему, где «длинные» пенсионные деньги являются едва ли не самыми выгодными. В то же время эксперт указал на отсутствие госгарантий — если отказаться от ПФР в пользу негосударственных фондов, то, к сожалению, нет никакой гарантии, что они не обанкротятся.

В этом смысле красноречивыми являются результаты проведённых ранее соцпросов, которые показали: почти две трети россиян не хотели бы делать дополнительные отчисления в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), помимо обязательных взносов, которые уже платит работодатель.

Источник, близкий к федеральному правительству, сообщил NEWS.ru, что вопрос эффективности ПФР вновь стоит на повестке. По его словам, кабмин рассматривает различные сценарии, в том числе и полного отказа от этой структуры.

Получается, это такая дорогостоящая «прокладка» своего рода рудимент. Однако у государства пока нет политической воли отказаться от него, — пояснил собеседник издания.

Он также отметил, что ПФР также закономерно противодействует исключению из системы — в частности, организации удалось хорошо зарекомендовать себя в период пандемии коронавируса. Именно на ПФР была возложена функция по выплате социальных пособий пенсионерам и семьям с детьми — процедура была реализована чётко и практически без сбоев.

О необходимости «разделить проблемы и претензии» говорит и президент одного из крупнейших негосударственных пенсионных фондов Светлана Касина. Она подтвердила, что ПФР сегодня выступает не только в качестве распределителя денег пенсионерам, но и как оператор многочисленных социальных выплат, в том числе материнского капитала.

Артем Геодакян/ТАСС

Поэтому, прежде чем что-то рубить и ликвидировать, надо понять — а в чём состоят основные претензии? — заявила NEWS.ru Касина.

Таким образом, сегодня Россия вновь оказалась на распутье: нужно решать, как дальше развивать пенсионную систему. Специалисты признают: исключительно для выполнения распределительной функции ПФР не нужен, ради этого приходится содержать большой штат людей, а также дорогостоящие офисы. Если же история с накопительной частью пенсии ещё не похоронена государством окончательно, то структура, которая будет управлять отчислениями граждан, в любом случае понадобится.

Такой точки зрения придерживается и руководитель лаборатории исследований бюджетной политики РАНХиГС Александр Дерюгин.

Ключевая проблема кроется в том, что в стране до сих пор нет устоявшейся пенсионной системы. Вот в США, например, таковая существует много-много лет, и там никто не думает, что через 10 лет их пенсия вдруг «сгорит» или с ней ещё что-то случится. У нас же родители внушают своим детям: не верьте государству. Это и понятно: у людей старшего поколения был опыт, когда их деньги сгорели. И всё — всем спасибо, до свиданья. Александр Дерюгин старший научный сотрудник лаборатории исследований бюджетной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС старший научный сотрудник лаборатории исследований бюджетной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС

Напомним, что предложения закрыть ПФР ранее звучали уже неоднократно. В частности, с подобной инициативой выступал депутат Госдумы Сергей Миронов, бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов также высказывал мнение, что следует упразднить ПФР, а его функции передать федеральному казначейству. Он указывал, что современные технологии позволяют обойтись без громоздких и «не всегда прозрачных» организаций, таких как ПФР. О таком сценарии заявлял и Владимир Жириновский, отмечая, что это «огромная бюрократическая структура», упразднение которой приведёт к «цифровизации, движению денег по стране».

NEWS.ru направил запрос в ПФР с просьбой прокомментировать ситуацию.