ФОМ: 62% россиян положительно относятся к полицейским

https://static.news.ru/photo/709b7504-04a7-11eb-9788-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

62% россиян относятся к российским полицейским положительно, негативные эмоции испытывают 21% опрошенных, следует из данных Фонда «Общественное мнение».

Поровну разделились мнения относительно того, как относятся в обществе к силовикам: тех, кто считает, что отношение больше положительное и тех, кто полагает, что оно больше отрицательное по 41%.

Удовлетворительно к работе полиции относятся 36% респондентов, 28% считают работу силовиков хорошей, а 21% плохой. 48% респондентов называют силовиков компетентными, 30% придерживаются обратного мнения.

Честными и порядочными сотрудников полиции назвали 46% опрошенных, противоположного мнения придерживаются 26% респондентов. 68% человек не испытывают тревогу, когда к ним подходят полицейские, а 26% её ощущают. 55% опрошенных имели дело с полицией, о положительном опыте заявили 33% человек.

Опрос проводился 4-6 сентября среди одной тысячи респондентов, старше 18 лет.

NEWS.ru писал, что российскому президенту Владимиру Путину доверяют 59% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса.