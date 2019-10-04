Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ провела проверку после сообщений в Сети о новом виде мошенничества с помощью почтовой рассылки. Граждане сообщали, что злоумышленники подбрасывают в почтовые ящики фальшивые уведомления от налоговой, с требованием погасить задолженность. При этом реквизиты в платёжках принадлежат мошенникам.
Как пояснили
Ни одного официального обращения от граждан по этому поводу мы не получали, — сообщили в пресс-службе ФНС.
Сотрудники ведомства также отметили, что ни один из авторов нашумевших постов в Facebook не вышел на связь.
https://ria.ru/20191005/1559460479.html
Ранее News.ru писал о том, что в ФНС призвали россиян внимательно проверять информацию, указанную в платёжных квитанциях, а также сверять указанные реквизиты с данными на сайте госоргана.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен