https://static.news.ru/photo/be7539f2-e718-11e9-92ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ провела проверку после сообщений в Сети о новом виде мошенничества с помощью почтовой рассылки. Граждане сообщали, что злоумышленники подбрасывают в почтовые ящики фальшивые уведомления от налоговой, с требованием погасить задолженность. При этом реквизиты в платёжках принадлежат мошенникам.

Как пояснили РИА Новости в ведомстве, в ходе проведения расследования не было выявлено ни одного реального случая мошенничества с поддельными налоговыми уведомлениями.

Ни одного официального обращения от граждан по этому поводу мы не получали, — сообщили в пресс-службе ФНС.

Сотрудники ведомства также отметили, что ни один из авторов нашумевших постов в Facebook не вышел на связь.

https://ria.ru/20191005/1559460479.html

Ранее News.ru писал о том, что в ФНС призвали россиян внимательно проверять информацию, указанную в платёжных квитанциях, а также сверять указанные реквизиты с данными на сайте госоргана.