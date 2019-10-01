https://static.news.ru/photo/79df8976-e3e6-11e9-bd75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Федеральная налоговая служба (ФНС) предупредила россиян о новом виде мошенничества с помощью почтовой рассылки.

Так, злоумышленники подбрасывают в почтовые ящики фальшивые уведомления якобы от ФНС, с требованием погасить задолженность. При этом реквизиты в платёжках принадлежат мошенникам, а не налоговой службе.

Сотрудники ФНС призвали россиян внимательно проверять информацию, указанную в платёжных квитанциях, а также сверять указанные реквизиты с данными на сайте госоргана, сообщает РБК.

Как писал News.ru, Минтруд сообщил, что рассылки от имени министерства с предложением «вывести пособия» в размере 115 тысяч рублей организованы мошенниками. Неизвестные рассылают объявление о выводе средств от Министерства труда и социальной защиты РФ для граждан, работавших в 1991–2019 годах.