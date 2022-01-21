ФМБА подало заявку на регистрацию вакцины от коронавируса

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России подал заявку на регистрацию вакцины от коронавируса. Препарат получил название «Конвасэл», сообщает РИА Новости со ссылкой на реестр лекарственных средств Минздрава.

Дата регистрации входящего номера: 21.01.2022. Торговое наименование: Конвасэл Вакцина субъединичная рекомбинантная для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, — цитирует агентство запись в реестре.

Вакцина является препаратом нового поколения. Основной механизм её действия со стоит в выработке специфического клеточного иммунного ответа, выработке фенотипа центральных клеток памяти и развитии внутреклеточного вируснейтрализующего ответа.

Минздрав выдал ФМБА разрешение на проведение первой и второй фаз клинических испытаний препарата в июле 2021 года. В исследовании вакцины принимают участие 200 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет.

Ранее сообщалось, что в конце прошлого года Минздрав зарегистрировал препарат для лечения коронавируса «Мир-19». Лекарство было разработано ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» по поручению руководителя ФМБА Вероники Скворцовой. Лекарство необходимо вдыхать с помощью ингалятора через маску. По словам специалистов, побочных эффектов у него нет.