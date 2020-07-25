Флорида опередила Нью-Йорк по числу случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/40d15856-cea7-11ea-94e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский штат Флорида обошёл один из наиболее сильно пострадавших от коронавируса штатов Нью-Йорк по числу случаев заражения COVID-19.

Как сообщае т РИА Новости со ссылкой на местное отделение департамента здравоохранения, в штате Флорида зарегистрировано 414 511 случаев COVID-19, в то время как в Нью-Йорке выявлено 411 200 случаев.

Первое место в США по числу заболевших COVID-19 занимает по-прежнему штат Калифорния, где зарегистрировано 435 334 случая.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп признал, что он совершает ошибки в оценке некоторых показателей пандемии коронавируса. Такое заявление последовало после того, как главе государства продемонстрировали фрагменты из наиболее сомнительных его утверждений.

Было установлено, что президент Соединённых Штатов использует формулировку «смертность» при обсуждении уровня летальности заболевания. В частности, Трамп утверждал, будто данный показатель в США является одним из самых низких в мире.