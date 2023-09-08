Физиолог назвал идеальный вариант выпечки при диабете Физиолог Созыкин: при диабете можно есть выпечку из зеленой гречневой муки

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Идеальным вариантом выпечки для людей с сахарным диабетом станет продукция из необжаренной зеленой гречневой муки, рассказал NEWS.ru доцент факультета естественных наук Госуниверситета просвещения физиолог Александр Созыкин. Он отметил, что упомянутая или ржаная мука рекомендуется для изготовления блинов, употребляемых с минимальным, до пяти граммов, количеством нежирной сметаны, кленовым сиропом или медом.

Идеальный вариант для диабетиков — выпечка из зеленой необжаренной гречневой муки — ее гликемический индекс равен 45 единицам. Гречка — кладезь полезных веществ, в ней имеется железо, магний, марганец, витамины группы В. Гречневую или ржаную муку также рекомендуют для изготовления блинов, которые подают с минимальным, до пяти граммов, количеством нежирной сметаны, кленовым сиропом, медом, — добавил Созыкин.

Врач подчеркнул, что в рецептах пирогов для людей с диабетом часто используют пшеничные отруби и низкокалорийную льняную муку, нормализующую работу сердца и ЖКТ.

Самый полезный хлеб для диабетиков — цельнозерновой и ржаной, из муки грубого помола. В нем большое количество пищевых волокон, мало калорий. Ржаная мука, обогащенная полезными микроэлементами, витаминами А, В, клетчаткой, содействует очищению организма от холестерина, уменьшает количество сахара в крови. При этом эндокринологи подчеркивают, что ежедневно можно есть не более двух кусочков такого хлеба весом 10–15 граммов, — заявил Созыкин.

Он подытожил, что ватрушки, сдоба, пирожки, пирожные, продаваемые в обычных магазинах, для больных диабетом нежелательны, так как изготавливаются из пшеничной муки, имеющей самое высокое содержание быстроусвояемых углеводов.

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев ранее посоветовал пожилым включить в рацион орехи. По его словам, этот продукт способствует укреплению нервной системы, стабилизации работы сердца, улучшению состояния кожи, волос и ногтей, а также помогает людям старше 60 лет избавиться от тяги к сладкому.