Диетолог объяснил, почему орехи полезны для пожилых Диетолог Арзамасцев назвал орехи полезными для укрепления нервов и сердца

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Употребление орехов способствует укреплению нервной системы, стабилизации работы сердца, улучшению состояния кожи, волос и ногтей, а также помогает людям старше 60 лет избавиться от тяги к сладкому, рассказал в беседе с «Москвой 24» врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев. Он подчеркнул, что орехи богаты магнием и витаминами группы B.

Это те элементы, которые максимально необходимы людям старше 60 лет. Потому что у них часто есть проблемы с нервной и сердечно-сосудистой системами. Магний и витамины группы B укрепляют нервную систему, а также облегчают и улучшают работу сердца, — пояснил специалист.

Также, по его словам, в орехах есть хром, помогающий снизить тягу к сладкому, что особенно полезно для пожилых людей с избыточным весом и нарушениями углеводного обмена. Кроме того, этот продукт отличается высоким содержанием кремния и витамина E, благодаря которым улучшается состояние кожи, волос и ногтей.

Витамин E и кремний положительно влияют на здоровье кожи, волос и ногтей. К тому же, если у людей старше 60 лет есть какие-нибудь плохо заживающие ранки, орехи как раз помогают это несколько сгладить, — рассказал врач.

Диетолог уточнил, что пользу пожилым людям могут принести любые орехи, но для разнообразия их лучше чередовать.

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