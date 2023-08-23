Россиян предупредили о вреде пельменей Хирург Умнов предупредил о высокой калорийности пельменей

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Пельмени являются достаточно вредным и калорийным продуктом, предупредил преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. В разговоре с LIFE.ru хирург пояснил, что при отсутствии достаточной физической нагрузки частое употребление этого продукта может привести к отложению жира в организме.

Как уточнил врач, от пельменей лучше отказаться при целиакии, когда не усваиваются злаковые, из-за содержания в них глютена пшеницы. Кроме того, соль, которая есть в продукте, надолго задерживается в организме и повышает артериальное давление, а также приводит к набору лишнего веса.

Умнов предупредил, что некоторые производители добавляют в мясной фарш сою. Она содержит изофлавоны, которые вырабатывают эстрогены в организме. Это может вызвать проблемы с гормонами, обменом веществ, сердечно-сосудистые заболевания и ухудшение половой функции. Хирург подчеркнул, что пельмени также содержат холестерин, из-за которого образуются бляшки и появляются сердечно-сосудистые патологии.

Диетолог Марият Мухина ранее назвала говядину с жиром самым вредным мясом для здоровья пожилых. По ее словам, животные жиры превращаются в липопротеиды, которые оседают на стенках сосудов. Это особенно опасно при атеросклерозе.