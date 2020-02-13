Пассажирка такси Яна Данкова, накричавшая на водителя, прокомментировала событие. Она рассказала, что водитель нарушал правила сервиса и дорожного движения.
По её словам, шофёр после посадки долго не трогался. На просьбу ехать быстрее он попросил дополнительную оплату. В результате выяснилось, что водитель не начал поездку в приложении, счётчик не включился и началось платное ожидание.
Я поняла, что что-то идёт не так. Уточнила, что происходит, водитель начал хамить. Я спросила, что не так. Почему такая реакция? Чем я его обидела? — написала девушка в Instagram.
Шофёр ответил угрозами высадить пассажирку прямо на Можайском шоссе. Он никак не отреагировал на слова о запрете остановки в этом месте и невозможности заказать новую машину.
Он ловко включил камеру в нужный момент и улыбался. Я плакала, а он улыбался. Я просила ехать, а он улыбался. Испугалась, признаю. Позже чересчур вышла из себя — конечно. Я уже опаздывала на работу, страх остаться одной на шоссе меня просто раздавил, — подчеркнула она.
Ранее NEWS.ru сообщал, что фитнес-тренер разозлилась на таксиста, который недостаточно быстро подтвердил начало поездки на счётчике. Она начала кричать на водителя и оскорблять его. Также девушка несколько раз попыталась ударить водителя, постоянно повторяя слово «мразь».