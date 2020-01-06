2020-й — Год Белой Металлической Крысы по восточному гороскопу. В эксклюзивном прогнозе для всех знаков зодиака от астролога Руслана Суси вы узнаете о том, что ждёт лично вас и ваших близких в наступившем году. Он был высчитан по особым таблицам специально для читателей NEWS.ru.

Овен

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Дадите слабину на работе - и у вас снимут звёздочку с погон, но если не дрогнете - то станете генералом к декабрю 2020 года. Ваш ум проявит чудеса изобретательности в том, что связано с деньгами. Опора на интересы семьи, родственников выведет на верный путь, как компас заблудившегося путешественника. Бонус года — усиление актёрских способностей и умения выкручиваться из любых ситуаций.

На долю Овнов, рождённых в период с 6 по 15 апреля, выпадет больше переживаний, необходимости вносить перемены в свои дела и планы.

Сравните себя со звёздами — с их поведением и судьбами. Овны: Иван Ургант и Юрий Гальцев.

Телец

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В этом году внутри вас начнёт пробуждаться вулкан в виде смутного или явного желания изменить судьбу. Наиболее реальными видятся планы, связанные с переездами, образованием, публикациями. Рождённые в первой половине знака Тельца будут склонны к более резким поступкам, для них как-либо изменить внешность, налысо обрить голову, набить тату — нормально. Рождённые во второй половине знака стукнут по столу кулаком и потребуют добавки во всех сферах жизни с сентября по декабрь 2020 года.

Звёздные Тельцы: Филипп Киркоров, Анна Семенович.

Близнецы

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Близнецы много рассуждали о желании почувствовать риск, вдохнуть жизнь в скучные будни. Космос внимательно выслушал, и концертную программу уже не отменить. У вас будет роль в некоторой степени клоуна. И только от вас будет зависеть, станет ли «представление» весёлым, и тогда вам не только поаплодируют, но и наградят. Если покажете скучный «спектакль», например, в виде взятия большого и неподъёмного кредита в банке в первой половине года, то вряд ли заведёте зрителей. В этом году, кстати, время благоволит затеям, связанным с ремонтом, строительством, дачными участками.

Звёздные Близнецы: Максим Галкин, Мэрилин Монро.

Рак

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Представителей этого знака будет трудно оторвать от того, что интересно лично им. В их интересах, однако, обратить внимание на людей, хотя бы на самых близких, иначе могут появиться проблемы в виде споров и претензий, судебных исков и ударов по репутации. Удача придёт к тем Ракам, которые умеют терпеть, договариваться, готовы к обучению, к концу года они смогут найти союзников, заключить удачные партнёрские соглашения. Определённо в этом году их порадуют путешествия или вести из-за границы.

Ракам, рождённым 8 — 18 июля, в большей степени придётся сталкиваться с конфликтами, гасить разногласия, противостоять трудностями.

Звёздные Раки — Иван Охлобыстин, Алексей Серебряков.

Лев

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Год будет похож на сказку, в которой вам предложат унести из пещеры столько золота, сколько сможете поднять. Тем Львам, которые неправильно рассчитают свои силы, не наведут порядок в документах, не обратят внимание на «ерунду» со здоровьем, космос может отправить пару штрафных квитанций. В этом году они могут укрепить своё физическое здоровье — если будут над этим работать и избавляться от любых вредных привычек. Чувство меры спасёт их и выведет к светлому будущему в 2021-м.

Звёздные Львы — Мадонна, Пьер Ришар, Дженнифер Лопес.

Дева

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Вы будете хорошим охотником, прямо как греческая богиня охоты и природы Диана. Ваша дичь будет прятаться в сфере личной жизни, в «кустах», связанных с темой партнёрства и союзов. Очевидно, что вас будут чаще радовать дети, младшее поколение, молодёжь и новые модные проекты в целом. Вам будет под силу начать новый бизнес, вероятна поддержка от друзей и единомышленников, впрочем и вы не останетесь в долгу, тоже сможете помочь близким или знакомым в нужный день и час.

Звёздные Девы — Евгений Петросян, Александр Ревва, Семён Слепаков.

Весы

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В этом году вам предложат выбрать, из чего строить вашу крепость — дёшево из соломы или веток или дорого, но из камней. От вашего, надеюсь, мудрого выбора и будет зависеть результат и, возможно, успех карьеры. Кроме удачи в делах с жильём, земельными участками, вас ждут новые предложения в делах, связанные с объединением усилий, союзами, лучшее время для этого наступит в конце года и в 2021-м.

Весы, рождённые 10 — 19 октября, в большей степени будут вовлечены в решение вопросов, связанных с родственниками, недвижимостью, с преодолением разногласий между людьми.

Звёздные Весы — Николай Басков, Ким Кардашьян.

Скорпион

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Вам подойдёт в этом году роль благодетеля, мецената, друга и попечителя общественных организаций. Вопрос — откуда взять деньги для столь почтенного образа жизни? Везти вам будет через посредичество, сферу транспорта и образования, любые информационные услуги. В этом году вы станете готовы к учёбе, приобретению полезных навыков и умений. В путешествиях вам поможет сама Фортуна.

Звёздные скорпионы — Роман Виктюк, Билл Гейтс.

Стрелец

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Вы долго лежали на пляже и, судя по всему, солнце вас слегка припекло. В ваших интересах в этом году чаще уходить в благодатный тенёк и упорно работать, чем больше вы будете вкалывать на социалистических или капиталистических стройках, тем лучше. Тем более, что ваш кошелёк в этом году будет готов принять в себя максимальное количество материальных ресурсов. В области питания и заботы о физическом теле космос советует что то изменить и улучшить, пойти на небольшие эксперименты, это в интересах вашего здоровья.

Звёздные стрельцы — Александр Масляков, Джанни Версаче.

Козерог

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Удача напрямую зависит от вашей предприимчивости и инициативы, будете крутить педали — будет свет, не будете крутить, сидите в темноте и жалуйтесь в Спортлото. Год даст вам возможности, а этого Козерогу уже должно быть достаточно. Шансы связаны со сферой путешествий, обучения, собственного бизнеса, улучшением качества личной жизни. Да, придётся распутать пару запутанных узлов, но во второй половине года урожай заколоситься, и можно будет даже немного расслабиться.

Козероги, рождённые 9 — 19 января, в большей степени будут вовлечены в дела и бизнес, в заботы о здоровье.

Звёздные Козероги — Андрей Малахов, Семён Альтов.

Водолей

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В этом году вам не имеет смысла прокладывать лыжню другим, и прочие трудовые подвиги и бизнес-риски нужно перепоручить какому-нибудь дяде. Ваша удача сейчас в разработке уже открытых месторождений, в закреплении успеха на проверенных местах работы, в сотрудничестве с надёжными людьми. Вы сможете выиграть от позиции наблюдателя, аналитика, Штирлица. Главное, не заходите в своих конспирологических опытах слишком далеко, чтобы родственникам не пришлось спасать вас от последствий нахождения в какой-то секте.

Звёздные Водолеи — рэпер Oxxxymiron, Гарик Мартиросян.

Рыбы

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Не вижу радости на вашем лице, а ведь год просто замечательный для вас. Но, правда, есть одно условие — вы должны будете везде успевать и уметь играть разные роли. В одном обществе вы обязаны побыть диктатором, а в другом — слугой господина. Если потянете такой диапазон, то ждите подарков. Вас порадуют друзья, откроются новые горизонты в делах. У тех Рыб, что ищут счастья в семейной жизни, будут приятные моменты, связанные с детьми и летним отдыхом.

Звёздные Рыбы — Гарик Харламов, Михаил Жванецкий.

Рейтинг влиятельности знаков Зодиака в 2020 году Руслан Суси для NEWS.ru

На графике показано относительное влияние знаков Зодиака на ход событий в 2020 году. Это можно понимать как их степень вовлечённости в события. У Овнов меньше всего событий в году, в которые они будут лично и эмоционально включены и на которые они могут непосредственно влиять. Например, на работе у них будут перемены, но затронут многих или не приведут к существенным изменениям в ощущениях. Козерогов, Водолеев и Скорпионов, напротив, обстоятельства могут вовлекать в гущу происходящего, им нужно участвовать лично, попадать в ситуации, когда от их действий будет зависеть общее дело.