Финэксперт ответила, на чем можно сэкономить во время отпуска

Экскурсии у местных жителей помогут сэкономить в отпуске, заявила NEWS.ru финансовый директор и вице-президент АПЭТ по финансам Анна Баранова. Она посоветовала просматривать рекомендации туристов, которые уже посещали эти места.

Нужно заранее спланировать, куда вы поедете, какие экскурсии посетите, с кем туда поедете и как будете питаться. Например, если вы живете в апартаментах, вы можете завтракать дома, купить йогурты и хлопья и экономить на этом, а обедать и ужинать уже в городе и посмотреть какие-то места заранее. Я всегда ищу местных жителей, которые проводят экскурсии, потому что они хорошо знают свой город и это дешевле, чем обращаться в экскурсионное бюро, — объяснила Баранова.

Финансовый эксперт отметила, что всегда следует закладывать бюджет на непредвиденные расходы во время поездки. По ее словам, это поможет избежать ненужных расходов по кредитной карте и возможных долгов.

Когда я путешествую, я общительная и знакомлюсь с людьми, обмениваюсь контактами на случай, если когда-то поеду еще раз в этот город. Важно иметь подушку безопасности на непредвиденные расходы. Нужно посчитать и иметь деньги в наличии, чтобы не пришлось снимать с кредитной карты, залезать в кредиты либо брать взаймы у родственников, — подытожила Баранова.

Ранее экономист Марина Карп заявила, что наиболее невыгодным месяцем для отпуска в 2026 году станет январь, поскольку в нем всего 15 рабочих дней. По ее словам, доход сотрудника будет складываться только из зарплаты за фактически отработанные дни и отпускных.