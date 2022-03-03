Филолог объяснил значение слова «краш» иронией поколения к любви

Слово «краш» означает несчастную влюблённость и говорит об ироничном отношении к ней молодого поколения, объяснил заведующий кафедрой стилистики русского языка журфака МГУ Владимир Славкин изданию argumenti.ru. Отрицательных оттенков смысла он в таком употреблении не заметил.

«Краш» образовано от английского crush («раздавить», «сокрушить») и обозначает объект романтической симпатии, не отвечающий взаимностью. Я бы сказал, это ирония. Самоирония. То, что для более старших поколений обязательно имеет высокое и сакральное значение, юные ребята воспринимают иронично. <...> Цинизма здесь я не вижу — здесь нет негатива, нет уничижения, — сказал Славкин.

Он также прокомментировал другое популярное сейчас слово — «кринж». Оно является калькой с английского cringe и означает чувство стыда за другого человека. По мнению Славкина, дополнительных значений такая форма не вносит, но зато используется как языковой код, чтобы отличать свою социальную группу.

Специалист отметил, что язык вообще принимает много заимствованных слов, но с течением времени избавляется от ненужных. При этом пускать его на самотёк нельзя, нужно думать об использовании тех или иных лексических форм.

Ранее доктор филологических наук, завлабораторией лингвистической конфликтологии ВШЭ Максим Кронгауз заявил, что чиновники нередко пытаются уйти от ответа, намеренно усложняя свою речь. Он назвал их усложнённый язык «многолетней традицией российской бюрократии».