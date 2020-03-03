https://static.news.ru/photo/6850d034-5d26-11ea-8d86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рядового Руслана Мухатова, который проходит обвиняемым по «делу Шамсутдинова», приговорили к двум годам условно. Также обвинённый в издевательствах над сослуживцами солдат будет обязан выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Данное решение во вторник, 3 марта, вынес Читинский военный гарнизонный суд.

Мухатова обвинили в неуставных отношениях в забайкальской части. Одним из потерпевших по делу является рядовой Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восемь сослуживцев, напоминает LIFE SHOT.

Во время заседания Читинского военного гарнизонного суда прокурор попросил осудить на два года лишения свободы солдата Руслана Мухатова. Обвинение предлагало назначить для подсудимого меру пресечения в виде отбывания наказания в колонии-поселении. Кроме того, исходя из заявления прокурора, Мухатова следовало обязать заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Следствие, в свою очередь, заявило, что прямой связи между издевательствами со стороны Мухатова и устроенной Шамсутдиновым стрельбой выявлено не было, передавал NEWS.ru.

Рядовой Рамиль Шамсутдинов 25 октября 2019 года убил восьмерых сослуживцев и ранил ещё двоих в войсковой части 54160 в Забайкалье.