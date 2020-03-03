https://static.news.ru/photo/dd17c3ec-1865-11ea-bb8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

Во время заседания Читинского военного гарнизонного суда прокурор попросил осудить на два года лишения свободы солдата Руслана Мухатова, который признался в издевательствах над расстрелявшим сослуживцев срочником Рамилем Шамсутдиновым.

Обвинение предлагает назначить для подсудимого меру пресечения в виде отбывания наказания в колонии-поселении. Кроме того, исходя из заявления прокурора, Мухатова следует обязать заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Также государственный обвинитель призвал суд обратить внимание на то, что солдат признал свою вину и извинился перед потерпевшими.

Следствие, в свою очередь, заявило, что прямой связи между издевательствами со стороны Мухатова и устроенной Шамсутдиновым стрельбой выявлено не было, передаёт «МК».

Рядовой Рамиль Шамсутдинов 25 октября 2019 года убил восьмерых сослуживцев и ранил ещё двоих в войсковой части 54160 в Забайкалье. Он не только является обвиняемым, но и проходит потерпевшим по делу о дедовщине, следствие по которому уже закончено. Свидетели показали, что Шамсутдинов подвергался издевательствам старослужащих. Кроме него потерпевшими проходят ещё трое солдат. Обвиняемые признали свою вину.

Как ранее писал NEWS.ru, Шамсутдинов, обвиняемый в убийстве сослуживцев, признан вменяемым. Об этом свидетельствуют результаты психолого-психиатрической экспертизы.