https://static.news.ru/photo/e5732156-5c8c-11ea-8d58-fa163e074e61_660.jpg Рамиль Шамсутдинов Фото: chp45/vk.com

Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в убийстве сослуживцев в воинской части в Забайкалье, признан вменяемым. Об этом свидетельствуют результаты психолого-психиатрической экспертизы.

Экспертиза была проведена в институте им. В. П. Сербского. Сейчас Шамсутдинова перевели из столичного СИЗО «Бутырка» на Дальний Восток, где его ждёт суд, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что 25 октября рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев и ранил ещё двоих в войсковой части 54160 в Забайкалье. Он является не только обвиняемым, но и проходит потерпевшим по делу о дедовщине, следствие по которому уже закончено. Свидетели показали, что Шамсутдинов подвергался издевательствам старослужащих. Кроме него потерпевшими проходят ещё трое солдат. Обвиняемые признали свою вину.