Фигурант дела о подрыве машины главы поселка Любимовка работал на Украину ТАСС: фигурант дела о гибели главы поселка Любимовка работал на ГУР МО Украины

Фото: Баранов Владимир/Global Look Press

Гражданин Украины Сергей Панасенко, который обвиняется в теракте с подрывом автомобиля главы поселка Любимовка Херсонской области, был завербован украинской разведкой в террористическое сообщество, сообщает ТАСС. По данным агентства, он также принял участие в нескольких терактах на линиях электропередачи.

В состав одного из обособленных подразделений в Херсонской области были вовлечены граждане Украины Кравец и Панасенко. <...> Кравец использовал позывной «Юпитер», а Панасенко — «Фьюри», которые им были присвоены представителями ГУР МОУ, — отмечается в документах.

Агентство указывает на то, что материалы по Кравцу выделены в отдельное производство. При этом, подчеркивается, что Панасенко принимал участие в теракте против главы поселка Любимовка Андрея Штепы, погибшем в результате подрыва автомобиля. Кроме того, Панасенко участвовал в совершении двух терактов на линиях электропередачи. За это он получил почти 130 тысяч гривен (около $3,5 тысячи).

Ранее стало известно, что в Херсонской области погиб глава поселка Любимовка Андрей Штепа. Он скончался в результате подрыва автомобиля. Сообщалось, что машина была подорвана в населенном пункте Каховка. Вместе с главой Любимовки в авто находился еще один человек, который также погиб.