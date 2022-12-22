В Херсонской области при подрыве машины погиб глава поселка Любимовка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Херсонской области погиб глава поселка Любимовка Андрей Штепа, сообщили ТАСС в экстренных службах. Он скончался в результате подрыва автомобиля. Власти региона эту информацию пока не прокомментировали.

Он погиб, в машине была заложена взрывчатка, — рассказал собеседник агентства.

Telegram-канал GREY ZONE сообщает, что машина была подорвана в населенном пункте Каховка. По информации канала, вместе с главой Любимовки в авто находился еще один человек, который также погиб.

9 ноября в ДТП в Херсонской области погиб вице-губернатор региона Кирилл Стремоусов. Автомобиль, в котором он ехал, столкнулся с грузовиком. Предполагается, что виновником аварии является водитель грузовой машины. По предварительным данным, он совершил опасный маневр, а водитель Стремоусова не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения.

Ранее член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что глава ВГА Михайловки Иван Сушко погиб в результате подрыва автомобиля. По его словам, под сиденье машины Сушко было подложено взрывное устройство.