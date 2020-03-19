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Международная федерация футбола (ФИФА) обратилась в суд с иском к московскому Центральному универсальному магазину (ЦУМ) и российскому отделению бренда Philipp Plein.

В настоящий момент причина иска неизвестна. В картотеке арбитражных дел России указано, что иск подан 17 марта. На следующий день он был принят к производству, первое судебное заседание назначено на 7 апреля. Сумма иска составляет 6,5 млн рублей.

NEWS.ru писал, что ФИФА пожертвовала $10 млн в фонд помощи борьбы с коронавирусом. Организация вместе со всемирной организацией здравоохранения будет использовать эти денежные средства для борьбы с вирусом во всех регионах мира.